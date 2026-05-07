Governo trabalhista enfrenta teste nas eleições locais britânicas

Os britânicos votam, nesta quinta-feira (7), em eleições locais que serão um teste para o governo trabalhista de Keir Starmer, cujo partido está em desvantagem nas pesquisas, e que podem impulsionar os Verdes e o partido anti-imigração Reform UK.

Mais de 5.000 cargos locais estão em disputa na Inglaterra, de um total de 16.000, em um dia que também marca a eleição de membros dos Parlamentos galês e escocês.

Essas eleições locais não incluem as eleições para prefeito em cidades como Londres, mas incluem as eleições para os conselhos municipais de 32 distritos. A eleição para prefeito de Londres está prevista para 2028.

Também não haverá eleições para altos funcionários de cidades como Liverpool ou Newcastle, nem em Manchester ou Birmingham, mas haverá eleições em suas respectivas áreas metropolitanas (Grande Manchester e West Midlands).

De todo modo, essas eleições representam principalmente um teste para o governo de Starmer, que está quase na metade de seu mandato após assumir o poder em julho de 2024 e com a popularidade em queda.

O Partido Trabalhista está com dificuldades para cumprir suas promessas de crescimento econômico, em um momento em que o conflito no Oriente Médio agrava a crise.

A impopularidade de Starmer aumentou nos últimos meses após a nomeação de Peter Mandelson como embaixador em Washington, apesar de seus laços com o falecido criminoso sexual americano Jeffrey Epstein.

"Tudo dependerá da magnitude da derrota. Se o resultado for considerado catastrófico, poderá acelerar os planos de algumas figuras dentro do Partido Trabalhista que há tempos consideram pressionar por uma mudança na liderança", explicou à AFP o argentino Ezequiel González Ocantos, professor de Ciências Políticas na Universidade de Oxford.

- "Crescente fragmentação" -

A votação começou às 7h00, horário local (3h00 em Brasília) e estava prevista para terminar às 22h00 (18h00 em Brasília).

Keir Starmer votou esta manhã em uma igreja no distrito londrino de Westminster, sem fazer qualquer declaração, mas horas antes havia defendido a opção trabalhista "contra a ira e a divisão oferecidas pelo Reform UK ou as promessas vazias dos Verdes".

Nigel Farage, líder do partido anti-imigração Reform UK, que votou em Clacton-on-Sea (sudeste da Inglaterra), incentivou os britânicos a votarem em seu partido. "Somos o único partido em que você deve votar se quiser uma mudança real neste país que se deteriora rapidamente", declarou Farage na rede social X.

Para González Ocantos, "o que é quase certo é que as eleições confirmarão a crescente fragmentação do sistema político".

"O Reform UK e os Verdes alcançarão resultados históricos, diminuindo o poder local dos partidos tradicionais e complicando ainda mais sua estratégia política em nível nacional", acrescentou.

O Reform UK, partido de extrema direita, e os Verdes, com uma plataforma claramente de esquerda, surgem como uma alternativa aos dois partidos tradicionais, Trabalhista e Conservador, que chegam a estas eleições enfraquecidos.

Segundo uma pesquisa da YouGov realizada no início de maio, o Reform UK teria 25% das intenções de voto, seguido pelo Partido Trabalhista (18%), pelo Conservador (17%), pelo Verde (15%) e pelo Liberal Democrata (14%).

Nas eleições gerais de julho de 2024, que levaram Starmer ao poder, o Partido Trabalhista venceu com 33,7% dos votos, seguido pelo Conservador (23,7%), pelo Reform UK (14,3%), pelo Liberal Democrata (12,2%) e pelo Verde (6,4%).

As eleições de 2024 encerraram quatorze anos de governo conservador.

- Escócia e Gales -

As pesquisas indicam que o Partido Trabalhista perderá o controle do governo autônomo em Gales pela primeira vez desde a criação de seu próprio Parlamento, há 27 anos, e mostram o partido pró-independência Plaid Cymru como vencedor, à frente do Reform UK e do Partido Trabalhista.

Na Escócia, uma pesquisa recente da YouGov sobre as eleições regionais desta quinta-feira mostra o Partido Nacional Escocês (SNP) como a maior força do país (62 cadeiras), e o Reform UK em segundo lugar (19 cadeiras), à frente do Partido Trabalhista (17), do Verde (16) e do Conservador (7).

Um desempenho ruim nas eleições locais e autônomas desta quinta-feira pode intensificar os pedidos pela renúncia de Starmer.

Os primeiros resultados serão conhecidos na madrugada, mas principalmente ao longo da sexta-feira.