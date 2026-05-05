Governo dos EUA avaliará novos modelos de IA antes do lançamento

O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta terça-feira (5), que terá acesso aos novos modelos de inteligência artificial (IA) das gigantes tecnológicas para avaliá-los antes do lançamento.

Os acordos com Google DeepMind, Microsoft e xAI representam uma guinada de 180 graus na política do governo do presidente Donald Trump de não intervir no desenvolvimento desta tecnologia.

As parcerias se baseiam em acordos firmados entre as empresas e a administração anterior, do democrata Joe Biden, renegociados por Trump, informaram fontes oficiais.

O New York Times informou na segunda-feira que a Casa Branca trabalha na redação de um decreto que prevê a criação de um grupo de trabalho formado por executivos do setor tecnológico e funcionários do governo para examinar possíveis procedimentos de revisão dos novos modelos de IA.

O Centro para Normas e Inovação em IA (Caisi, na sigla em inglês), do Departamento do Comércio, informou que "realizará avaliações prévias à implementação e investigações específicas para avaliar melhor as capacidades de ponta da IA e melhorar o estado da segurança da IA".

Não ficou claro de imediato se os acordos anunciados nesta terça-feira estão vinculados ao grupo de trabalho que, segundo o jornal nova-iorquino, está em discussão.

O Caisi substituiu o Instituto de Segurança da Inteligência Artificial, criado pela administração Biden em 2023.

Trump havia se manifestado contra a intervenção pública no desenvolvimento da IA e eliminou a regulação adotada durante a administração Biden por considerar que ela representava uma ameaça à competitividade dos Estados Unidos frente à China.

O gatilho para esta mudança de política parece ser um novo modelo de IA chamado Mythos, desenvolvido pela Anthropic.

A empresa não tornou o modelo público devido à sua grande capacidade de identificar vulnerabilidades de cibersegurança, o que poderia provocar um ponto de inflexão neste campo.

"Uma ciência de medição independente e rigorosa é essencial para compreender a IA de ponta e suas implicações para a segurança nacional", afirmou Chris Fall, diretor do Caisi, nesta terça-feira.

Veículos de comunicação americanos informaram que a Agência de Segurança Nacional (NSA) obteve acesso ao Mythos e está realizando testes com ele.