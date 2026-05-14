Geopolítica: 'estamos em transição, para qual direção, eu não sei', diz Jamil Chade

Xi Jinping disse a Putin que o que estamos vivendo é uma transformação que só acontece na história a cada 100 anos. Jamil Chade trouxe essa frase ao palco durante painel 'A Reinvenção do Futuro e o Redesenho do Mundo no Século 21" do São Paulo Innovation Week (SPIW), maior festival global de tecnologia e inovação, realizado pelo Estadão em parceria com a Base Eventos.

"Eu tenho certeza que estamos numa transição. Para qual direção, eu não sei", afirma o jornalista. Chade é formado em Direito Internacional e já colaborou para os principais veículos de comunicação do mundo, entre eles o Estadão. Durante o painel, ele deixou uma provocação que instigou a plateia: em meio ao momento histórico de transição de poder geopolítico, o Brasil precisa urgentemente de um projeto de país à altura desse momento histórico.

China, EUA e a nova ordem

Chade conta sobre a sua experiência na China e explica que os chineses agem com uma paciência estratégica que os países ocidentais perderam: "Eles estão muito convencidos de que aquele caminho deles é o caminho certo. Eles não ligam para o que nós pensamos".

Enquanto Pequim avança com pragmatismo, Washington reage com turbulência. Os Estados Unidos, o jornalista relata, optaram por gerar instabilidade deliberada na ordem internacional: "um terremoto geopolítico usado como instrumento de contenção da ascensão chinesa". O resultado é, segundo Chade, um mundo que ninguém ainda sabe nomear.

Pela primeira vez em pelo menos trezentos anos, o destino do mundo está sendo redesenhado sem a presença europeia.

Para o jornalista, o encontro nesta quarta-feira, 13, entre Donald Trump e Xi Jinping representa o rabisco inicial do que será essa nova ordem internacional, tendo as duas potências como pilares centrais de um sistema ainda em construção.

O lema chinês para o encontro foi "coexistência pacífica", o que, na leitura de Chade, carrega uma mensagem direta a Washington: vocês vão ter que me aturar. "A China está convencida de que o século 21 é o seu momento de tomar a hegemonia, após cerca de trezentos anos de domínio americano", ele explica. Já para Washington, o problema não é o comércio com a China, mas o fato de o país asiático deter presença estratégica na América Latina, o que é visto como uma ameaça direta à segurança nacional americana.

Brasil

Neste tabuleiro geopolítico, o Brasil ocupa uma posição que Chade definiu como estratégica e vulnerável ao mesmo tempo. "O Brasil deu muito certo para o objetivo que ele foi estabelecido, que era uma exploração." O país foi desenhado historicamente como uma fazenda e essa lógica ainda organiza suas decisões políticas e econômicas, Chade explica. Mas agora ele está no centro do furacão por uma razão muito concreta: a América Latina é o quintal onde os Estados Unidos pretendem conter a expansão da influência chinesa.

O governo norte-americano decidiu que não tem como confrontar diretamente a China. O que ele vai fazer é contê-la prioritariamente no seu quintal, na América Latina.

Diante desse cenário, Chade defendeu que o Brasil não pode continuar sem um projeto nacional, não apenas de governo, mas de país, de soberania, de uma escolha consciente sobre que lugar quer ocupar nessa nova ordem que se forma. Essa escolha, para ele, passa por uma compreensão mais radical de democracia. "Democracia não é eleição. Democracia é a garantia de direitos. É ter direitos a ter direito a ter direitos."

Nesse contexto, Chade também defendeu o jornalismo profissional como um dos principais antídotos contra o autoritarismo. Para ele, a questão central é a desinformação definida como "um ato político deliberado para hackear a democracia". Ele explica que governos e movimentos autoritários utilizam inteligência artificial e notícias falsas para criar realidades paralelas, gerando uma concorrência desleal com a imprensa tradicional. E o jornalismo, ele acrescenta, não pode ser conivente com isso sob o pretexto de neutralidade.

O jornalista ainda propôs o que chamou de democracia radical: um investimento maciço em direitos sociais e na erradicação da fome. Ele lembrou que com um ano de gastos globais em armas, a fome no planeta poderia ser erradicada. "Eu gostaria que a gente tivesse a coragem de ter uma democracia radical, colocar um volume obsceno de dinheiro para as questões sociais."

Chade pediu que as pessoas na plateia tivessem coragem de assumir as instituições da democracia, de não as deixar vazias, de entender que cultura, informação e participação não são acessórios, mas a estrutura do que ainda pode ser salvo. "Desesperado, jamais. Mas concordo que é um momento desafiador", ele afirma.

SPIW