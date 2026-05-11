Fundação apresenta ação contra reforma de Trump no Monumento a Lincoln

Uma fundação apresentou, nesta segunda-feira (11), uma ação contra o projeto do presidente americano, Donald Trump, de pintar de azul brilhante o Espelho d'Água junto ao Monumento a Lincoln, uma de suas várias tentativas de reforma em Washington.

A ação apresentada pela Fundação Paisagem Cultural contra o Departamento do Interior e o Serviço Nacional de Parques busca impedir o revestimento do espelho d'água do National Mall.

O Espelho d'Água, de 610 metros, é um importante monumento de Washington. Ele foi construído entre 1922 e 1923.

Trump ordenou que o local seja repavimentado e pintado de "azul bandeira americana" para comemorar o 250º aniversário da assinatura da Declaração de Independência.

As obras, que o magnata bilionário do setor imobiliário inspecionou pessoalmente na semana passada, já começaram. A ação apresentada pela fundação busca interrompê-las.

Em sua ação, a organização sem fins lucrativos afirmou que a cor escura da base do espelho d'água "cria a extensa imagem espelhada do Monumento a Lincoln e do Monumento a Washington que milhões de visitantes contemplam todos os anos".

"A escura massa acromática cinza não era algo incidental no projeto", sustenta. "Era o projeto".

A fundação acusa o governo de "alterar o caráter histórico do Espelho d'Água sem seguir os procedimentos obrigatórios de cumprimento estabelecidos pelo Congresso".

A organização afirma que a "profanação" do Espelho d'Água é "parte de um padrão" de projetos de reforma de Trump que incluem a destruição da Ala Leste da Casa Branca para dar lugar a um enorme salão de baile.

O projeto do salão de baile também é objeto de uma batalha judicial.

Trump também apresentou recentemente planos para construir um enorme arco do triunfo na capital americana para comemorar o aniversário da independência, em 4 de julho.

Desde que assumiu o cargo, o presidente também cobriu com asfalto o gramado do Jardim das Rosas da Casa Branca e encheu o Salão Oval de decorações douradas.