Forças Armadas do Reino Unido relatam incêndio em embarcação de carga perto de Dubai

O centro militar de operações marítimas do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês) recebeu nesta segunda-feira, 4, um relatório de um incidente a 36 milhas náuticas ao norte de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A embarcação de carga relatou um incêndio na casa de máquinas, cuja causa é desconhecida no momento.

Segundo nota das Forças Armadas britânicas, toda a tripulação está segura e as autoridades estão investigando. "Recomenda-se que os navios transitem com cautela e relatem qualquer atividade suspeita", acrescentou o UKMTO, sem identificar qual foi a embarcação de carga atingida.

Mais cedo, um navio de bandeira panamenha operado pela HMM Company Limited, da Coreia do Sul, que se encontrava no Estreito de Ormuz, explodiu e pegou fogo próximo a costa dos Emirados Árabes Unidos.

O Irã também comunicou ter atingido um navio de guerra ds EUA para alertar contra sua entrada em Ormuz.