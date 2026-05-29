Fontes negam à agência de notícias iraniana que acordo Irã-EUA incluirá a reabertura do Estreito de Ormuz sem pedágio

Fontes iranianas, citadas pela agência de notícias Fars, negaram nesta sexta-feira (29) que um possível acordo entre Washington e Teerã para pôr fim à guerra inclua a reabertura gratuita do Estreito de Ormuz e um compromisso do Irã de destruir material nuclear.

"Trump afirmou que o Irã deveria abrir o Estreito de Ormuz sem pedágio, embora não haja nenhuma cláusula nesse sentido no acordo", informou a Fars.

Quanto à declaração de Trump de que o Irã e os Estados Unidos coordenariam a destruição do urânio enriquecido iraniano, a Fars observou que "fontes bem informadas enfatizaram que isso não só não consta no memorando de entendimento, como essa alegação é essencialmente infundada".

Sobre as declarações de Trump, as fontes consideraram que se trata de uma "mistura de verdade e mentira".

O Irã também exige "o pagamento imediato de 12 bilhões de dólares (60 bilhões de reais) em ativos iranianos congelados" e, segundo fontes, alertou que "até que esse pagamento seja feito, o Irã não entrará na próxima fase de negociações", em meio a uma "desconfiança total dos Estados Unidos".

Por fim, em relação ao Líbano, reiteraram a exigência iraniana de "um cessar-fogo completo, de acordo com as demandas do Hezbollah" e alertaram que "qualquer violação dos compromissos resultará em retaliação imediata".

Donald Trump havia declarado anteriormente, em sua rede Truth Social, que estava se preparando para tomar uma "decisão final" sobre um possível acordo.

"O Irã deve aceitar que nunca terá uma arma nuclear. O Estreito de Ormuz deve ser reaberto imediatamente", o que inclui a remoção de minas terrestres de suas águas, indicou Trump.

O urânio enriquecido que supostamente foi enterrado após ataques aéreos "será desenterrado pelos Estados Unidos (...) em estreita coordenação com a República Islâmica do Irã e a Agência Internacional de Energia Atômica, e DESTRUÍDO", acrescentou.

Em relação aos ativos, o presidente especificou que "por enquanto não haverá liberação de nenhum dinheiro iraniano congelado".

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, denunciou as "exigências excessivas" e as "posições contraditórias e mutáveis" de Washington durante as negociações.