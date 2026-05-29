Foguete da Blue Origin explode na plataforma de lançamento durante teste

O foguete New Glenn, da Blue Origin, explodiu enquanto estava na plataforma de lançamento, durante um teste em Cabo Canaveral, na Flórida, informaram nesta quinta-feira (28) veículos de imprensa dos Estados Unidos.

"Registramos uma anomalia durante o teste de acionamento de hoje", disse a empresa em um breve comunicado publicado no X, acrescentando que "todo o pessoal foi localizado".

Um vídeo do incidente mostra fumaça saindo da parte inferior do foguete antes de ele ser envolto por uma enorme bola de fogo.

O congressista da Flórida Mike Haridopolos, cujo distrito inclui Cabo Canaveral, afirmou em um comunicado no X que esteve em contato com o administrador da Nasa, Jared Isaacman.

"Estou grato por não haver relatos de feridos e agradecido pelos serviços de emergência, engenheiros e equipes de lançamento que agiram rapidamente", disse Haridopolos.

A explosão é o mais recente revés para a empresa de exploração espacial do bilionário Jeff Bezos. No mês passado, o foguete New Glenn fracassou em uma missão para colocar um satélite de comunicações na órbita correta, o que deu origem a uma investigação.