Flávio Bolsonaro se encontra com JD Vance e Marco Rubio nos Estados Unidos

O pré-candidato compartilhou em suas redes sociais uma foto com o secretário de Estado. @flaviobolsonaro / Instagram / Reprodução

O senador e pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro afirmou que se encontrou com o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, e com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, nesta quarta-feira (27).

O encontro acontece um dia após Flávio ser recebido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, na terça-feira (26).

O pré-candidato compartilhou em suas redes sociais uma foto com o secretário de Estado. Na postagem, ele diz que busca fortalecer relações internacionais, "defendendo a liberdade, a democracia e os valores que unem milhões de brasileiros e americanos" (confira abaixo).

De acordo com Flávio, assuntos como facções criminosas brasileiras e liberdade de expressão foram pautas no encontro com Rubio — que teria durado cerca de 30 minutos, segundo o g1.

O senador teria discutido sobre a possibilidade dos EUA designarem as facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas. Segundo Flávio, Rubio é favorável à medida.

Encontro com Trump na Casa Branca

Flávio, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo foram recebidos no Salão Oval pelo presidente Trump. Paulo Figueiredo / Instagram/Reprodução

Flávio Bolsonaro foi recebido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, na terça-feira (26).

Em coletiva de imprensa após o encontro, o senador disse que pediu a Trump que considere o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas.

— Interesse compartilhado entre os dois países — disse.

Segundo o senador, a primeira pergunta de Trump foi sobre Jair Bolsonaro, que cumpre pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado. O republicano, segundo Flávio, questionou sobre as condições da prisão domiciliar do ex-presidente. O brasileiro disse, ainda, ter transmitido um abraço do pai a Trump.