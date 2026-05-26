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Flávio Bolsonaro é recebido por Trump na Casa Branca e pede que PCC e CV sejam considerados organizações terroristas

A visita acontece em meio à repercussão do vazamento das conversas envolvendo o senador e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master

Zero Hora

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