Filho do fundador da Mango foi preso e está sendo investigado pela morte do pai

A polícia catalã prendeu, nesta terça-feira (19), Jonathan Andic, filho do fundador da empresa Mango, Isak Andic. Ele está sendo investigado pela morte do pai, que caiu de uma montanha enquanto faziam uma trilha juntos em dezembro de 2024, confirmou à AFP os Mossos d'Esquadra (polícia catalã).

O caso da morte de Isak Andic, inicialmente considerado um acidente, teve diversas reviravoltas que culminaram nesta terça-feira na prisão de Jonathan, que sempre alegou inocência.

Segundo o jornal catalão La Vanguardia, que divulgou a notícia, Jonathan Andic foi levado ao tribunal de Martorell, a cerca de 30 quilômetros de Barcelona, onde prestará depoimento novamente.

O caso está atualmente sob sigilo, de acordo com fontes do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha.

A morte de Isak Andic, um dos homens mais ricos da Espanha, causou grande comoção.

O empresário de 71 anos, que construiu do zero uma das maiores marcas de moda do mundo, morreu em 14 de dezembro de 2024 após uma queda enquanto caminhava com o filho em uma área montanhosa popular nos arredores de Barcelona.

Seu filho, Jonathan, o mais velho de seus três filhos, era o único que o acompanhava na caminhada.

Inicialmente investigado como um acidente de montanha, o caso foi arquivado provisoriamente no início de 2025. Meses depois, no entanto, o tribunal decidiu reabri-lo e realizar novas investigações. A imprensa local noticiou na época que a polícia catalã examinou o celular de Jonathan.

Durante os meses, o juiz ouviu depoimentos de pessoas próximas ao falecido empresário, incluindo suas outras duas filhas, segundo o jornal La Vanguardia.

Atualmente, Jonathan, o filho mais velho, é vice-presidente do conselho de administração da Mango. Na última década, ele liderou brevemente a empresa, mas pouco depois de assumir o comando, seu pai retomou o controle do grupo.