Filho do fundador da Mango é preso por suspeita de envolvimento na morte do pai

Jonathan Andic chegou ao tribunal de Martorell algemado e sob custódia policial nesta terça-feira (19). LLUIS GENE / AFP

Jonathan Andic, filho do fundador da empresa Mango, Isak Andic, foi preso na manhã desta terça-feira (19), na Espanha. Ele está sendo investigado por suspeita de envolvimento na morte do pai, que morreu em 2024, após cair de uma montanha enquanto fazia uma trilha ao lado do filho nos arredores de Barcelona.

A morte do empresário, inicialmente considerada um acidente, teve diversas reviravoltas que culminaram na prisão de Jonathan. Ele sempre alegou inocência.

Após a prisão, ele foi levado da delegacia para depor perante a juíza no tribunal de Martorell, em Barcelona, onde chegou depois do meio-dia algemado e sob custódia policial.

O caso está sob sigilo, de acordo com o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha. Fontes próximas à família afirmaram estar "absolutamente" convencidas da inocência de Jonathan Andic e asseguraram que "não existem provas legítimas contra ele, nem serão encontradas".

Nesse sentido, expressaram sua "confiança de que o curso do processo demonstrará isso" e solicitaram que "o princípio da presunção de inocência seja respeitado".

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Izak Andic, que construiu do zero uma das maiores marcas de moda do mundo, morreu em 14 de dezembro de 2024, aos 71 anos. Jonathan, o mais velho de seus três filhos, era o único que o acompanhava na caminhada.

Novas investigações

Inicialmente investigado como um acidente, o caso foi arquivado provisoriamente no início de 2025. Meses depois, no entanto, a Justiça decidiu reabri-lo e realizar novas investigações.

O jornal La Vanguardia, que divulgou a notícia da prisão nesta terça-feira, informou que a polícia estava investigando o celular do filho, que supostamente se contradisse durante seus depoimentos como testemunha.

Durante os meses, a juíza ouviu depoimentos de pessoas próximas ao falecido empresário.

Segundo o jornal El País, a golfista Estefanía Knuth, companheira de Isak Andic na época do acidente, indicou que ele e seu filho mais velho haviam passado por períodos de desavenças, mas sem jamais insinuar qualquer crime.

Após a morte de Andic, Knuth e os três filhos do empresário entraram em disputa pela herança, que foi resolvida com um acordo preliminar após complexas negociações, informou o mesmo jornal.