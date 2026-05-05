Filho de Aung San Suu Kyi pede na França 'prova de vida' da mãe

O filho da líder birmanesa e prêmio Nobel da Paz Aung San Suu Kyi expressou nesta terça-feira (5) sua preocupação com o estado de saúde da mãe e pediu à França que transmitisse seu pedido de "uma prova de vida verificada por uma fonte independente".

O chefe da junta militar birmanesa, recentemente nomeado presidente, ordenou na quinta-feira que a ex-líder, condenada a cinco anos de prisão, cumpra o restante da pena em prisão domiciliar.

Kim Aris, filho da dirigente, entregou nesta terça-feira ao chanceler francês, Jean Noël Barrot, uma carta dirigida ao presidente Emmanuel Macron, na qual pede que a França se some a seu "apelo para que obtenhamos uma prova de vida verificada por uma fonte independente".

A carta também pede que "sejam garantidos seus direitos fundamentais", como "um atendimento médico adequado, o acesso a seus advogados e à sua família".

"São direitos reconhecidos a qualquer pessoa condenada em todo o mundo e deveriam estar garantidos a todos os presos" em Mianmar, acrescenta na carta à qual a AFP teve acesso.

"Não temos nenhuma prova de vida, nenhuma foto há anos, nenhum indício sequer de que ela realmente tenha sido transferida", detalhou à AFP um de seus advogados, François Zimeray.

Uma foto sem data foi divulgada na quinta-feira pelo serviço de informação do Exército birmanês, "mas não sabemos se é autêntica ou se é IA", observou Zimeray.

A família alerta regularmente para a deterioração do estado de saúde de Suu Kyi, detida desde o golpe de Estado que derrubou seu governo, em 2021.