Filho da princesa da Noruega, julgado por estupro, receberá veredicto em 15 de junho

A Justiça norueguesa anunciará em 15 de junho o veredicto no caso do filho da princesa herdeira, Marius Borg Høiby, acusado de estuprar quatro mulheres e de atos de violência contra ex-parceiras, anunciou nesta segunda-feira (11) o tribunal de Oslo.

Filho de uma relação anterior ao casamento de sua mãe, Mette-Marit, com o príncipe herdeiro Haakon, Høiby respondeu por 40 acusações durante o julgamento que aconteceu no início do ano.

O Ministério Público pediu uma pena de sete anos e sete meses de prisão para o réu de 29 anos, que não é formalmente membro da família real norueguesa.

Os supostos estupros teriam sido cometidos após noites de festa, durante as quais Høiby havia consumido álcool e entorpecentes, e após relações sexuais consentidas com as supostas vítimas.

A questão central para os juízes será determinar se alguns atos sexuais aconteceram enquanto as mulheres estavam dormindo e, portanto, não estavam em condições de lutar contra as agressões.

Høiby se declarou culpado de alguns delitos menores, em particular o transporte de 3,5 quilos de maconha, atentados contra a integridade física e ameaças.

A defesa pediu uma pena de um ano e meio de prisão por esses fatos.

Caso os juízes declarem Høiby culpado de todas as acusações, a pena não deverá ultrapassar "cinco ou seis anos" de prisão, segundo os advogados.