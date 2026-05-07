Festival de Cannes terá edição repleta de estrelas

Javier Bardem, Cate Blanchett, Adam Driver, Scarlett Johansson... O Festival de Cannes prepara uma edição repleta de estrelas e com nomes de peso na disputa pela Palma de Ouro.

A mostra de cinema mais importante do mundo, que começa na terça-feira (12), terá uma boa dose de glamour em seu famoso tapete vermelho. Isso apesar da ausência notável de filmes dos grandes estúdios de Hollywood, diferentemente do ano passado, com "Missão: Impossível" e um Tom Cruise que levou o público ao delírio.

Nesta edição, 22 filmes concorrem ao principal prêmio, entre cineastas habituais da Croisette, como o espanhol Pedro Almodóvar, o romeno Cristian Mungiu e o japonês Hirokazu Kore-eda - estes dois últimos já vencedores da Palma de Ouro -, além de uma dezena de diretores que estreiam na seleta lista de candidatos.

"O cinema se encontra em um estado de produtividade criativa absolutamente formidável", disse Thierry Frémaux, delegado-geral do festival, ao anunciar os filmes selecionados entre os mais de 2.500 longas-metragens de 141 países recebidos pelos organizadores.

Entre as diretoras, apenas cinco figuram na competição, menos que na edição anterior, quando houve sete, o maior número da história da mostra. Destaca-se a austríaca Marie Kreutzer ("Corsage"), que apresentará "Gentle Monster", com Léa Seydoux e Catherine Deneuve.

- Estrelas na disputa -

Além de Almodóvar, que com "Amarga Navidad" tenta pela sétima vez conquistar Cannes, Rodrigo Sorogoyen apresenta "El Ser Querido", com Javier Bardem no papel de um pai e diretor de cinema que oferece um papel à filha atriz.

Javier Ambrossi e Javier Calvo, conhecidos como os Javis, estreiam no festival com "La Bola Negra", inspirada em uma obra inacabada de Federico García Lorca, com Penélope Cruz e Glenn Close no elenco.

Isso demonstra que existe "um certo movimento no cinema espanhol", lembrou Frémaux. "Este país continua produzindo artistas formidáveis".

Outros filmes de destaque na disputa são "Paper Tiger", do americano James Gray, com Scarlett Johansson e Adam Driver, e "Minitaur", do cineasta russo exilado Andrey Zvyagintsev, sobre a burguesia russa diante do recrutamento para a guerra.

O júri, presidido pelo cineasta sul-coreano Park Chan-wook, anunciará em 23 de maio seus prêmios e o sucessor de "Foi Apenas Um Acidente", do iraniano Jafar Panahi.

Entre os grandes nomes que também passarão pela Croisette este ano estão o neozelandês Peter Jackson, autor da trilogia de "O Senhor dos Anéis", e a lendária artista americana Barbra Streisand, de 84 anos. Ambos receberão uma Palma de Ouro honorária.

- "A mão de Deus" na telona -

O cinema latino-americano, apesar de ausente da competição - algo que não acontecia desde 2022 -, terá presença em outras seções.

Em Um Certo Olhar, a segunda seção mais importante, Valentina Maurel, da Costa Rica, apresenta "Siempre Soy Tu Animal Materno", na primeira representação do país na seleção oficial. A chilena Manuela Martelli, que já esteve há alguns anos em uma seção paralela com "1976", apresenta "El Deshielo".

Fora de competição, será exibido o novo longa-metragem do ator mexicano Diego Luna como diretor: "Ceniza en la Boca", uma adaptação do romance de Brenda Navarro sobre dois irmãos que viajam à Espanha para se reunir com a mãe. Também será exibido um documentário argentino sobre "El Partido", que reconstrói o histórico confronto entre Argentina e Inglaterra na Copa do Mundo do México de 1986, no qual Diego Maradona marcou o "gol do século" e o da "mão de Deus".

Na Quinzena dos Cineastas, dedicada a novos talentos, destacam-se "La Muerte No Tiene Dueño", do venezuelano Jorge Thielen Armand, com Asia Argento no papel de uma herdeira de uma plantação que quer vender, e "La Perra", da chilena Dominga Sotomayor, cujo elenco inclui o ator brasileiro Selton Mello ("Ainda Estou Aqui").