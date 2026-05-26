Ferrari apresenta seu primeiro veículo elétrico

A fabricante italiana de carros de luxo Ferrari apresentou seu primeiro modelo totalmente elétrico, o Luce, juntando-se, ainda que com certo atraso, a concorrentes como Porsche e Lamborghini.

O Luce - que significa "luz" - atinge uma velocidade máxima superior a 310 quilômetros por hora e possui uma autonomia superior a 530 quilômetros, anunciou a empresa em um comunicado divulgado na noite de segunda-feira (25).

Ele pode acelerar de 0 a 100 km/h em 2,5 segundos e está equipado com uma bateria de 122 kWh.

O Luce pesa 2,26 toneladas, o que o torna o modelo mais pesado já produzido pela marca. É também o segundo modelo de quatro portas da Ferrari na história da marca e o primeiro de cinco lugares para uma empresa mais conhecida por seus elegantes carros de dois lugares.

"Estamos abrindo um novo capítulo que dá vida à nossa visão, reforçando a tradição da Ferrari de antecipar e moldar o futuro", disse John Elkann, presidente da empresa.

Este lançamento ocorre em um momento em que outras montadoras reduzem o ritmo de seus modelos elétricos, refletindo uma desaceleração na transição do setor para longe dos motores de combustão, devido à demanda menor do que a prevista.

No ano passado, a Ferrari afirmou que esperava que os modelos elétricos representassem 20% de sua oferta em 2030, abaixo da meta anterior de 40%.