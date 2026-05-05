Explosão em mina de carvão na Colômbia deixa nove mortos

Ao menos nove pessoas morreram após uma explosão em uma mina de carvão na Colômbia na noite desta segunda-feira, 4. A detonação teria sido causada pelo acúmulo de gases na localidade, onde 15 pessoas trabalhavam a aproximadamente 600 m de profundidade no momento do incidente.

Seis mineradores foram resgatados com vida e levados para um hospital. Equipes de resgate, bombeiros, médicos e três ambulâncias trabalharam no chamado.

A Agência Nacional de Mineração havia visitado a mina há menos de um mês. Em 9 de abril, a pasta fez recomendações para que as medidas de segurança fossem reforçadas no local "devido à presença de pó de carvão" e "emissões de gases, especialmente metano".

A explosão aconteceu no município de Sutatausa, Cundinamarca, a cerca de 74 km ao norte de Bogotá.

Histórico

Acidentes do tipo são frequentes no país devido à pouca ventilação nos poços de carvão e de esmeraldas, principalmente nos locais de operações ilegais e artesanais. Minas não licenciadas que violam as normas de segurança também operam na área onde aconteceu o acidente desta segunda.

Em 2023, 11 mineiros morreram em uma explosão em outra mina de carvão no mesmo município. Em 2020, outros 11 morreram em um acidente de mineração em Cucunubá, também em Cundinamarca.