Explosão em Mianmar deixa dezenas de mortos

Uma explosão no norte de Mianmar deixou dezenas de mortos neste domingo (31), segundo dois socorristas, enquanto os rebeldes que controlam a região afirmaram que foi causada pela detonação acidental de explosivos de mineração.

Um socorrista no distrito de Namhkan, no estado de Shan, onde ocorreu a explosão, afirmou que 46 pessoas morreram, incluindo crianças, e que mais de 70 ficaram feridas.

Outra fonte afirmou que, no total, 59 pessoas morreram. Ambos falaram sob condição de anonimato por motivos de segurança.