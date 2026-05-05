Explosão em fábrica de fogos de artifício na China provoca 26 mortes

Uma grande explosão em uma fábrica de fogos de artifício no centro da China matou pelo menos 26 pessoas e deixou 61 feridos, informou a imprensa estatal nesta terça-feira.

A explosão ocorreu por volta das 16h43 (5h43 de Brasília) de segunda-feira (4) na empresa Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, em Liuyang, na província de Hunan, segundo o canal estatal CCTV.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostravam explosões contínuas acompanhadas de uma enorme nuvem de fumaça em uma área rural cercada por montanhas.

As imagens registradas por um drone da CCTV nesta terça-feira mostram uma pilha de escombros e os trabalhos das equipes de resgate.

O governo central enviou especialistas para coordenar os trabalhos de resgate. Mais de 480 socorristas foram mobilizados para as operações de busca, informou a CCTV.

Também foi estabelecida uma zona de controle de três quilômetros ao redor do local e os moradores das imediações foram retirados da região.

A polícia anunciou a detenção dos diretores da empresa, enquanto as investigações sobre a causa do acidente prosseguem, informou a CCTV.

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu "esforços sem trégua" para atender os feridos e procurar desaparecidos, assim como para que os culpados sejam responsabilizados, informou nesta terça-feira a agência estatal de notícias Xinhua.

Liuyang é um importante centro de pirotecnia, que produz quase 60% dos fogos de artifício vendidos na China e 70% dos que são exportados.

Os acidentes industriais são frequentes na China devido às normas de segurança pouco rigorosas.

No ano passado, uma explosão em outra fábrica de fogos de artifício em Hunan deixou nove mortos.

Em fevereiro, explosões em diversas lojas de fogos de artifício nas províncias de Hubei e Jiangsu provocaram as mortes de 12 e oito pessoas, respectivamente.