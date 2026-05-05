Exigências dos EUA em negociações são 'impossíveis e inalcançáveis', diz Pezeshkian

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou que as exigências dos Estados Unidos são "impossíveis e inalcançáveis" e criticou a combinação de pressão militar com expectativa de negociação. Em conversa telefônica com o primeiro-ministro designado do Iraque, Ali Faleh al-Zaidi, o líder iraniano disse que "o diálogo é possível se for conduzido de forma lógica", mas alertou que "ameaças e intimidação não levarão a lugar algum".

Segundo comunicado oficial, divulgado via Telegram, Pezeshkian afirmou que o Irã já foi alvo de ataques durante negociações anteriores e que há atualmente mobilização militar e ameaças na região. Ele também pediu que autoridades iraquianas, em contatos com Washington, recomendem a retirada de ameaças militares do Oriente Médio.

O presidente reiterou que o programa nuclear iraniano tem fins pacíficos e que Teerã está disposto a oferecer garantias dentro das normas internacionais, mas não aceitará imposições externas. "Não buscamos guerra", disse, ao defender a via diplomática para resolver divergências, inclusive no Golfo.

Pezeshkian também declarou que o Irã está preparado para resolver disputas com países islâmicos e enfatizou a importância da unidade regional. No diálogo com Bagdá, afirmou que o país vizinho é "mais do que um vizinho, mas um irmão", reiterando apoio ao governo iraquiano e disposição para ampliar a cooperação bilateral.