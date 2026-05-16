Exército israelense diz ter eliminado líder do Hamas envolvido nos ataques de 7/10

Um ataque aéreo israelense em Gaza matou o líder da ala militar do Hamas, Izz al-Din al-Haddad, um dos últimos arquitetos sobreviventes dos ataques de 7 de outubro de 2023, que desencadearam a guerra em Gaza, disse o exército israelense neste sábado, 16.

Al-Haddad foi morto na sexta-feira, segundo o exército de Israel, que o descreveu como um dos últimos comandantes seniores da ala militar do Hamas que havia dirigido o planejamento e a execução dos ataques liderados pelo Hamas em 7 de outubro. Os ataques mataram cerca de 1.200 pessoas em Israel e resultaram em mais de 250 pessoas sendo feitas reféns em Gaza.

Al-Haddad foi o mais recente comandante do Hamas a ser morto por Israel. Israel disse que ele assumiu o papel após seu antecessor, Mohammed Sinwar, ser morto. O exército disse que Al-Haddad se cercou de reféns israelenses durante a guerra como um escudo contra um ataque.

A família de Al-Haddad confirmou à Associated Press sua morte no ataque de sexta-feira, junto com outras seis pessoas. Seu funeral foi realizado no sábado na Cidade de Gaza.