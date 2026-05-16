Ex-tesoureiro e aliado do presidente Ortega é preso na Nicarágua

Um histórico tesoureiro da ex-guerrilha sandinista e aliado do presidente Daniel Ortega foi preso na Nicarágua, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro, informaram neste sábado (16) meios de comunicação nicaraguenses no exílio.

Como tesoureiro da Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN), Francisco "Chico" López era considerado o principal operador dos negócios privados de Ortega e de sua esposa, Rosario Murillo, copresidente do país. Ele havia sido afastado do cargo em janeiro.

A Polícia Nacional o prendeu e o transferiu na última quinta-feira para a prisão "La Modelo", na capital Manágua, informou neste sábado o jornal digital Confidencial.

Segundo o veículo, a prisão foi ordenada por Murillo sob acusações de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito, as mesmas apresentadas contra outros ex-funcionários presos. A Promotoria ainda não apresentou oficialmente uma denúncia.

Já o jornal La Prensa detalhou que o motivo da detenção foi a incapacidade de López de explicar o paradeiro de bens da FSLN que haviam sido administrados anteriormente pelo histórico comandante sandinista Bayardo Arce, condenado em janeiro por lavagem de dinheiro.

Opositores exilados afirmam que o caso de Arce faz parte de uma limpeza nos círculos de poder dirigida por Murillo com o aval de Ortega para assegurar a sucessão.

Ortega, de 80 anos, governou a Nicarágua na década de 1980. Após vários anos na oposição, mantém-se no poder desde 2007, depois de eleições questionadas pela comunidade internacional.

Nos últimos meses, ele tem sido visto em atos públicos com dificuldade para caminhar - sofre de lúpus e insuficiência renal -, motivo pelo qual analistas afirmam que Murillo se prepara para sucedê-lo.