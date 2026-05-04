Ex-prefeito de Nova York Giuliani está hospitalizado em condição 'crítica', diz porta-voz

O ex-prefeito de Nova York Rudy Giuliani foi hospitalizado em "condição crítica, mas estável", informou o seu porta-voz neste domingo (3), sem revelar qual o problema de saúde do ex-político de 81 anos.

"O prefeito Giuliani é um lutador que enfrentou cada desafio de sua vida com uma força inabalável, e está lutando com esse mesmo nível de força neste momento", disse o porta-voz Ted Goodman em uma publicação no X.

Goodman não especificou onde o ex-político está sendo atendido nem há quanto tempo está internado.

Giuliani ganhou o apelido de "o prefeito dos Estados Unidos" por liderar a cidade de Nova York após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 contra as torres do World Trade Center em Manhattan.

Em uma fase anterior de sua carreira, ganhou fama como o intrépido promotor que combateu a máfia, aplicando com rigor as leis contra o crime organizado.

Mas Giuliani, do Partido Republicano, sofreu uma queda impressionante nos últimos anos. Em 2023, um júri federal determinou que ele pagasse 148 milhões de dólares (R$ 739 milhões, na cotação da época) a duas funcionárias eleitorais depois de difamá-las ao vinculá-las falsamente a uma suposta fraude nas eleições presidenciais de 2020.

Desde então, ele foi proibido de exercer a advocacia em Nova York e em Washington.