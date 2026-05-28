Ex-alto funcionário da CIA é preso nos EUA com US$ 40 milhões em ouro em sua casa

Os Estados Unidos prenderam um ex-alto funcionário da CIA após uma busca ter revelado barras de ouro avaliadas em 40 milhões de dólares (202 milhões de reais) em sua residência, de acordo com documentos judiciais.

Agentes do FBI também apreenderam 2 milhões de dólares (10 milhões de reais) em dinheiro e aproximadamente 35 relógios de luxo na casa de David Rush, no estado da Virgínia.

O jornal The New York Times informou na quarta-feira (27) que o indivíduo em questão era um ex-alto funcionário da CIA, citando fontes próximas à investigação.

Uma investigação do FBI determinou que Rush havia fornecido informações falsas sobre sua formação acadêmica e histórico militar em sua candidatura de emprego, incluindo mentiras sobre a obtenção de diplomas universitários e sobre ter servido como piloto na Marinha.

Ele também cometeu fraude ao apresentar registros de horas trabalhadas e obteve 77.000 dólares (390 mil reais) em pagamentos por licenças militares, alegando falsamente ser membro da Reserva da Marinha, segundo a declaração juramentada.

O documento descreve Rush como um ex-alto funcionário de uma agência governamental dos EUA, detentor de uma habilitação de nível secreto máximo e com acesso a informações classificadas.

Ele foi preso em 19 de maio e acusado de roubo de fundos governamentais. Um advogado de Rush recusou-se a comentar o caso ao The New York Times.