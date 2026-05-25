Europa enfrenta calor extremo para o mês de maio

Vários países europeus enfrentam altas temperaturas nesta segunda-feira (25), muito acima do normal para o mês de maio, com 34,8º C nos arredores de Londres, oito departamentos em alerta laranja na França e previsão de até 38º C na Espanha durante a semana.

O Reino Unido, onde o máximo já registrado em um mês de maio foi de 32,8º C em 1922 e em 1944, bateu recorde.

Em Kew Gardens, ao sul de Londres, foram registrados 34,8º C, indicou no X a agência meteorológica nacional, Met Office. "Os recordes costumam ser superados apenas por décimos de grau, o que torna esta onda de calor excepcional para esta época do ano", destacou.

Cientistas afirmam que a mudança climática provocada pelo ser humano está intensificando os fenômenos meteorológicos extremos, como ondas de calor, secas e inundações, o que faz com que os recordes de temperatura sejam superados com mais frequência.

Greg Dewhurst, meteorologista da Met Office, declarou à AFP que o aumento das temperaturas extremas é "um claro indício da mudança climática em ação" e que é muito provável que isso se torne "o novo normal".

Lindy Brand-Daloze, de 66 anos, uma australiana que vive em Londres há 12 anos, não se lembra de um calor semelhante em maio.

"Espero que a geração mais jovem leve isso realmente a sério e mude seus hábitos. Mas quando vemos os dirigentes de todo o mundo, que não se importam nem um pouco, é realmente preocupante", destacou.

Na semana passada, os assessores sobre o clima alertaram o governo britânico de que o país está "construído para um clima que já não existe" e o instaram a adaptar infraestruturas como escolas e hospitais.

A agência meteorológica britânica declarou, no domingo, uma onda de calor em oito regiões da Inglaterra, entre elas a Grande Londres e os condados de Suffolk e Essex (leste do país). Essa classificação é acionada quando as temperaturas superam os 27º C durante três dias consecutivos, limite que em Londres se situa em 28º C.

- Alerta laranja na França -

Na Espanha, a agência estatal de meteorologia (Aemet) alertou no X que o "episódio de temperaturas extraordinariamente altas para a época do ano" continuará "em todo o país e durante toda a semana, exceto nas Ilhas Canárias".

Além disso, a partir de quarta-feira haverá "noites tropicais generalizadas no sudoeste da Península", acrescentou, especificando que o pico de temperaturas chegará "entre quarta e sexta-feira, com máximas generalizadas de 36-38º C".

Na França, o instituto nacional de meteorologia (Météo-France) declarou alerta laranja por onda de calor em oito departamentos, um nível acima do "episódio de calor muito forte" em que o país está imerso desde domingo.

O alerta laranja corresponde a episódios de onda de calor, isto é, pelo menos três dias e três noites seguidos de calor intenso.

Nesta segunda-feira, 18 departamentos do oeste e da Île-de-France, onde fica Paris, estavam em alerta amarelo (pico de calor intenso ou calor persistente); algo que nunca havia ocorrido em um mês de maio desde que esse sistema foi criado, em 2004.

A comuna de Bergerac registrou máxima de 34,7 °C, enquanto as cidades de Nantes e Angers (centro-oeste) não ficaram muito atrás.

Para terça-feira, são esperadas temperaturas entre 32 °C e 35 °C em grande parte da região da Bretanha (norte), "com picos de 36 °C e até 37 °C previstos no sul do país", indicou a Météo France.