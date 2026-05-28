EUA vão bloquear acesso de empresas aéreas do Irã a pistas de pouso, reabastecimento e vendas

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou nesta quinta-feira, 28, que Washington está impondo novas sanções ao Irã e que o governo Trump fechará o acesso das duas companhias aéreas iranianas a pontos de pouso, reabastecimento e vendas de bilhetes. A Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico do Irã (PGSA, em inglês) também foi sancionada.
Bessent advertiu entidades corporativas ou estatais contra o pagamento de pedágios ou a ocultação deles como pagamentos de ajuda no Estreito de Ormuz, em publicação na rede X. Segundo ele, apenas um resultado satisfatório nas negociações encerrará a "espiral descendente".
"Continua nossa campanha de Fúria Econômica contra o regime iraniano", escreveu o secretário. "Formando um Muro de Aço, o bloqueio naval dos EUA garantiu uma quantidade recorde baixa de petróleo bruto iraniano na água".
Bessent ainda apontou que as tropas iranianas não estão recebendo pagamento, a polícia não está se apresentando para o trabalho e a Ilha de Kharg, local importante de estoque de petróleo do Irã, está paralisada. "A economia e a moeda iranianas estão em queda livre", acrescentou.