EUA suspende sanções contra relatora da ONU para territórios palestinos

Nesta quarta-feira (20), os Estados Unidos suspenderam as sanções contra Francesca Albanese, relatora da ONU para os territórios palestinos que tem criticado duramente Israel, em cumprimento de uma ordem judicial.

Um comunicado publicado no site do Departamento do Tesouro mostra que foi retirada uma designação de sanções contra Albanese, incluída em uma lista de restrições em nível mundial que a impedia de usar os principais cartões de crédito ou realizar operações bancárias.

Albanese, de nacionalidade italiana, tem sido uma crítica ferrenha do tratamento de Israel em relação aos palestinos em sua função como relatora especial do Conselho de Direitos Humanos da ONU para os territórios palestinos ocupados.

Na semana passada, o juiz do Tribunal Distrital dos EUA para Columbia, Richard Leon, emitiu uma medida cautelar contra as sanções. "Proteger a liberdade de expressão é sempre de interesse público", escreveu em um parecer que acompanhava a ordem.

Quando as sanções contra Albanese foram anunciadas em julho do ano passado, o secretário de Estado, Marco Rubio, disse que ela "despejou um antissemitismo descarado, expressou apoio ao terrorismo e um aberto desprezo pelos Estados Unidos, Israel e o Ocidente".

Albanese nega essas acusações de antissemitismo, que também foram formuladas por Israel.

Ela tem estado na linha de frente dos que acusam Israel de realizar um genocídio em Gaza em sua devastadora campanha militar após os ataques do Hamas de 7 de outubro de 2023.