EUA sanciona autoridades iranianas que supervisionam Estreito de Ormuz

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou, nesta quarta-feira (27), sanções contra a agência recém-criada pelo Irã para controlar o fluxo pelo Estreito de Ormuz.

"A mais recente tentativa das forças armadas iranianas de extorquir o comércio marítimo global é prova de que [a operação] Fúria Econômica deixou o regime desesperado por dinheiro em espécie", disse em comunicado o secretário do Tesouro, Scott Bessent.

Teerã criou a Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico para cobrar taxas pela passagem por esse estratégico corredor marítimo. O comunicado estendeu a ameaça de sanções a qualquer um que pagar, porque "poderia estar oferecendo apoio e recebendo serviços" da Guarda Revolucionária do Irã.