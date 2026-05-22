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A verdade está lá fora?
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EUA revelam novos arquivos sobre OVNIs; veja vídeo de objeto misterioso

Pacote reúne 222 documentos desclassificados, relatos de pilotos militares e registros de fenômenos aéreos sem explicação conclusiva

Leonardo Martins

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