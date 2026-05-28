EUA realiza novos ataques no sul do Irã

O Exército dos Estados Unidos derrubou quatro drones lançados do Irã e atacou um centro de controle na cidade de Bandar Abbas, no sul do país, disse nesta quarta-feira (27) um funcionário americano, que descreveu as ações como "puramente defensivas".

"Hoje, as forças do Comando Central dos Estados Unidos derrubaram quatro drones iranianos de ataque unidirecional que representavam uma ameaça no Estreito de Ormuz", afirmou o funcionário à AFP, sob condição de anonimato.

"As forças americanas também atacaram uma estação iraniana de controle em terra em Bandar Abbas que estava prestes a lançar um quinto drone", acrescentou.

Os novos ataques ocorrem poucos dias depois de os Estados Unidos atacarem várias bases de mísseis iranianas e embarcações de instalação de minas na mesma região, em operações que o exército descreveu como ataques de "autodefesa".

Esses ataques foram considerados um teste ao cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã, mas não precipitaram a retomada de hostilidades em grande escala.

O funcionário americano descreveu nesta quarta-feira as ações mais recentes como "ponderadas, puramente defensivas e destinadas a manter o cessar-fogo".