EUA reafirma cessar-fogo com Irã e veem ataques recentes abaixo do limiar de guerra

Os Estados Unidos afirmaram que o cessar-fogo com o Irã segue em vigor, apesar de episódios recentes de tensão no Estreito de Ormuz, e reiteraram que o "Projeto Liberdade" é uma missão separada de qualquer escalada militar mais ampla. As declarações foram feitas pelo secretário de Guerra, Pete Hegseth, e pelo chefe do Estado-Maior Conjunto, general Dan Caine, em coletiva no Pentágono.

Hegseth enfatizou que Washington não pretende ampliar o conflito. "Não vamos envolver uma guerra com o Irã em algum projeto de construção de nação", disse. Segundo ele, há atualmente "um corredor de passagem segura" que permite o fluxo de navios comerciais na região.

O secretário também afirmou que os EUA estão em contato com a embarcação ligada à Coreia do Sul atingida recentemente no estreito, em meio a esforços para garantir a segurança da navegação internacional.

Caine avaliou que as ações iranianas permanecem limitadas. "Ainda estamos em um nível baixo de cinética neste momento", disse. Segundo ele, os episódios recentes configuram "fogo de assédio de baixo nível" e "todos abaixo do limiar de retomada de grandes operações de combate".