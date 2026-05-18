EUA prorroga isenção de sanções para petróleo russo em alto-mar por 30 dias

O Departamento do Tesouro americano prorrogou, nesta segunda-feira (18), por 30 dias, a isenção de sanções para carregamentos de petróleo russo que já estavam em alto-mar, diante do constante aumento dos preços mundiais de energia devido à guerra no Irã.

Esta nova "licença geral temporária de 30 dias" permitirá que as "nações mais vulneráveis tenham acesso temporário ao petróleo russo que atualmente está retido no mar", afirmou o secretário do Tesouro, Scott Bessent, em uma publicação nas redes sociais.

Esta é a segunda vez que as autoridades americanas ampliam esta isenção temporária, destinada a enfrentar a escassez no fornecimento de petróleo provocada pela guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã.

A ação de represália iraniana tem como alvo os aliados regionais dos EUA e praticamente bloqueou o Estreito de Ormuz, por onde passava cerca de 20% do fornecimento mundial de petróleo e gás antes do conflito.

A isenção anterior para o petróleo russo transportado por via marítima expirou em 16 de maio.

Os preços deste combustível fóssil dispararam desde o início da guerra, e os consumidores americanos sentem a pressão dos custos da gasolina, mais de 50% acima dos níveis registrados no início do conflito.

Os Estados Unidos emitiram pela primeira vez, em março, uma isenção de sanções para carregamentos de petróleo russo que estavam em alto-mar.

Bessent afirmou que a prorrogação "vai proporcionar flexibilidade adicional" e "ajudará a estabilizar o mercado físico de petróleo bruto e a garantir que o petróleo chegue aos países com maior vulnerabilidade energética".