EUA oferecem mais de US$ 1 milhão por informações sobre frigoríficos, incluindo JBS e Marfig

JBS é uma das empresas estrangeiras na mira de investigação nos Estados Unidos. JBS / Divulgação

O governo dos Estados Unidos abriu uma frente para incentivar denúncias contra grandes frigoríficos sob investigação e prometeu pagar recompensas que podem ultrapassar US$ 1 milhão a quem colaborar com informações.

De acordo com o g1, estão na mira a brasileira JBS e a National Beef, controlada pela Marfrig no país. Também são investigadas as empresas americanas Cargill e Tyson Foods. A apuração teve início em novembro do ano passado.

A iniciativa partiu do presidente Donald Trump, que acusa as empresas de atuarem de forma coordenada para elevar os preços da carne bovina. Segundo dados do governo, a concentração do setor aumentou nas últimas décadas: a fatia de gado adquirida por esses grupos passou de cerca de um terço, nos anos 1980, para mais de 80% do total nos Estados Unidos.

O Departamento de Justiça informou que já examinou mais de 3 milhões de documentos e ouviu centenas de profissionais da cadeia produtiva, como pecuaristas e produtores. A recompensa oferecida pode variar entre 15% e 30% das multas aplicadas — valores que devem superar US$ 1 milhão. O pagamento será destinado a quem apresentar provas de práticas anticoncorrenciais ou fraudes.

Em nota ao g1, a Marfrig afirmou que cumpre as regras de concorrência. A empresa destacou que a National Beef opera em parceria com cerca de 700 produtores locais, que têm aproximadamente 18% de participação no negócio.

A JBS foi contatada, mas não se manifestou até a última atualização deste texto. O espaço segue aberto.

Empresas brasileiras no centro do debate

A JBS se apresenta como a maior produtora de carne dos Estados Unidos. Já a National Beef ocupa a quarta posição no setor e, segundo a Marfrig, lidera em rentabilidade.