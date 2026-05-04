EUA negam que um de seus navios tenha sido atingido por ataque em Ormuz

As Forças Armadas dos Estados Unidos negaram nesta segunda-feira (4) que um de seus navios tenha sido atingido por um ataque no Estreito de Ormuz, como informou uma agência iraniana de notícias, no momento em que embarcações americanas escoltam navios bloqueados no Golfo.
"Nenhum navio da Marinha dos Estados Unidos foi atacado. As forças americanas apoiam o Projeto Liberdade e mantêm um bloqueio aos portos iranianos", escreveu na rede social X o Comando Central, responsável pelas operações militares no Oriente Médio.
* AFP