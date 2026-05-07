EUA insta Irã a libertar iraniana vencedora do Nobel da Paz

Os Estados Unidos instaram o Irã, nesta quinta-feira (7), a libertar Narges Mohammadi, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 2023, presa desde dezembro, após seus apoiadores alertarem que ela corre risco de morrer sob custódia.

Mohammadi, de 54 anos, premiada por sua luta de décadas pelos direitos humanos no Irã, teria sofrido dois ataques cardíacos nas últimas semanas, segundo seus apoiadores.

"Pedimos ao regime iraniano que a liberte agora e lhe dê os cuidados de que precisa. O mundo está observando", escreveu Riley Barnes, subsecretário de Estado dos EUA para os Direitos Humanos, nas redes sociais.

Nos últimos 25 anos, Mohammadi foi repetidamente julgada e presa por sua campanha contra a pena de morte no Irã e o uso obrigatório do hijab para mulheres.

Ela está detida desde dezembro após criticar as autoridades religiosas iranianas durante um funeral.