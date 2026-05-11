EUA: Hassett diz que Trump decidirá tom de conversa com Xi e nega pressa em negociar com Irã

O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou nesta segunda-feira (11) que os Estados Unidos chegarão "muito ambiciosos" à reunião entre o presidente Donald Trump e o presidente da China, Xi Jinping, marcada para esta semana. Em entrevista à CNBC, Hassett disse que "veremos o que acontece" no encontro e ressaltou que Trump é um ótimo negociador e decidirá pessoalmente como conduzir as conversas com o líder chinês.

Sobre o Irã, Hassett afirmou que "não há pressa" nas negociações, argumentando que a economia iraniana está "à beira de um colapso".

No campo econômico, o assessor da Casa Branca avaliou que a inflação segue em desaceleração "em nível microeconômico" e destacou que o núcleo do índice de preços ao consumidor tem média de 2,6% nos últimos seis meses. Segundo Hassett, é bem improvável que os preços elevados de energia provoquem uma recessão nos EUA.

O integrante do gabinete de Trump também afirmou que, se estivesse no comando do Federal Reserve (Fed), "olharia além do choque de oferta", em referência aos impactos da alta da energia sobre a inflação.