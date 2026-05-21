EUA espera temporada de furacões no Atlântico 'abaixo do normal'

Meteorologistas dos Estados Unidos apontaram nesta quinta-feira (21) que é provável que a temporada de furacões no Atlântico fique "abaixo do normal" em 2026.

Os dados do Pacífico oriental e central mostram uma probabilidade de 70% de atividade acima do normal.

Um padrão climático associado ao fenômeno El Niño esperados é o principal responsável pela previsão, disse Neil Jacobs, diretor da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica.

Historicamente, os furacões do Atlântico têm sido considerados mais perigosos para a vida humana e para as propriedades, dado que ocorrem geralmente mais perto de áreas densamente povoadas.