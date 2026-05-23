EUA: DoJ remove comunicados sobre invasão ao Capitólio e cita 'propaganda partidária'

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) afirmou que removeu de seu site comunicados de imprensa sobre casos criminais relacionados à invasão ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, classificando as informações sobre os processos como "propaganda partidária".

A remoção dos comunicados que documentavam acusações criminais, condenações e sentenças é a etapa mais recente do governo de Donald Trump para reescrever a história do ataque ao Capitólio, quando apoiadores do presidente invadiram o edifício em um esforço para interromper a certificação parlamentar de sua derrota eleitoral em 2020 para o democrata Joe Biden.

Em seu primeiro dia de volta ao cargo, em 20 de janeiro de 2025, Trump perdoou, comutou as penas de prisão ou prometeu arquivar os casos de todas as mais de 1.500 pessoas acusadas de crimes durante o ataque ao Capitólio, incluindo as condenadas por atacar policiais com armas improvisadas, como mastros de bandeira, um taco de hóquei e uma muleta.

Na segunda-feira, o Departamento de Justiça anunciou a criação de um fundo de US$ 1,776 bilhão destinado a compensar aliados de Trump que consideram ter sido investigados e processados injustamente. O procurador-geral interino, Todd Blanche, não descartou que invasores condenados por violência sejam elegíveis para os pagamentos, o que gerou reações no Congresso.

Após um jornalista observar na sexta-feira, na plataforma de mídia social X, que o Departamento de Justiça estava removendo comunicados de imprensa em seu site relacionados ao ataque de 6 de janeiro, o departamento respondeu por meio de sua conta de "resposta rápida" que não havia "nada de silencioso nisso".

"Temos orgulho de reverter a instrumentalização do Departamento de Justiça sob o governo Biden. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para reparar aqueles que foram perseguidos por fins políticos", dizia a postagem. "Isso inclui retirar a propaganda partidária do site do Departamento de Justiça."