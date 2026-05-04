EUA dizem que suposto ataque do Irã em embarcação norte-americana é falso

O Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM, na sigla em inglês) classificou o suposto ataque iraniano contra uma embarcação americana como "falso" e informou que nenhum navio da Marinha foi atingido por mísseis lançados pelo Irã, em publicação no X nesta segunda-feira, 4.

A declaração veio depois de a mídia estatal iraniana afirmar que a Marinha iraniana impediu a entrada de navios de guerra "americano-sionistas" no Estreito de Ormuz e que dois mísseis atingiram um navio de guerra dos EUA perto da ilha de Jask, após a embarcação ignorar advertências de Teerã.