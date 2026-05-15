EUA dizem que Israel e Líbano concordaram com extensão de 45 dias do acordo de cessar-fogo

Líbano e Israel concordaram com uma extensão de 45 dias do acordo de cessar-fogo de 16 de abril para permitir que a via de segurança melhore significativamente a comunicação, informou o Departamento de Estado dos EUA, que vem sendo o mediador das conversas.

"Os dois países concordaram com um quadro para negociações visando avançar em direção a uma paz duradoura, o pleno reconhecimento da soberania e integridade territorial de cada um e o estabelecimento de uma segurança genuína ao longo de sua fronteira compartilhada", disse o departamento em nota.

Uma nova rodada de conversas, mediada por Washington, acontecerá nos dias 2 e 3 de junho com delegações militares.

Segundo a agência, os EUA permanecem cientes dos desafios colocados pelos contínuos ataques do Hezbollah a Israel, sem o consentimento ou aprovação do governo do Líbano, realizados com o objetivo de atrapalhar esse processo. "Continuaremos a apoiar ambos os países à medida que avançam nessas duas vias", acrescentou.