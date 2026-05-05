EUA dizem estabilizar Estreito de Ormuz com 'Projeto Liberdade', mas cobram de novo ação global

Os Estados Unidos afirmaram nesta terça-feira (5) que já atuam para estabilizar a navegação no Estreito de Ormuz por meio do "Projeto Liberdade", uma missão temporária e distinta de outras operações militares na região, enquanto cobram maior engajamento internacional. As declarações foram feitas pelo secretário de Guerra, Pete Hegseth, e pelo chefe do Estado-Maior Conjunto, general Dan Caine, em coletiva no Pentágono.

Segundo Hegseth, a iniciativa é uma missão temporária e separada da Operação Fúria Épica. Ele ressaltou que Washington "não está procurando uma luta com o Irã", mas busca garantir a liberdade de navegação em meio ao aumento das tensões. "Os EUA estão estabilizando a situação, mas esperam que o mundo também se mobilize", disse.

O secretário acusou Teerã de "assediar navios por tempo demais" na região e reafirmou que o país persa "não controla o Estreito de Ormuz". Hegseth acrescentou que a operação não exigirá a entrada de forças americanas em território, espaço aéreo ou águas iranianas. "Centenas de navios estão se alinhando para transitar pelo estreito", disse, destacando ainda que o bloqueio marítimo dos EUA a portos iranianos segue em vigor.

Caine, por sua vez, detalhou o cenário de segurança, afirmando que o Irã disparou contra embarcações comerciais nove vezes e apreendeu dois navios porta-contêineres desde o anúncio de cessar-fogo. Segundo ele, 22,5 mil marinheiros permanecem retidos no Golfo sem conseguir transitar.