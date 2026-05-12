EUA: desagrado com economia pressiona Trump e republicanos antes de eleição, diz pesquisa CNN

A percepção dos americanos sobre a economia segue deteriorada e pode ampliar a pressão sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o Partido Republicano às vésperas das eleições legislativas de 2026, segundo pesquisa CNN/SSRS divulgada nesta terça-feira, 12.

O levantamento mostra que 55% dos entrevistados consideram a economia e o custo de vida o principal problema do país atualmente. Além disso, 77% afirmam que as políticas de Trump aumentaram o custo de vida em suas comunidades, avanço em relação aos 60% registrados em abril de 2025.

A aprovação do republicano na área econômica permanece baixa. Apenas 30% aprovam sua condução da economia, enquanto 70% desaprovam. Em inflação, a aprovação cai para 26%, e, em preços da gasolina, para 21%. A atuação do presidente em relação à classe média recebe aprovação de 33% dos entrevistados, contra 67% de desaprovação.

A pesquisa também aponta aumento do pessimismo econômico. Cerca de 69% acreditam que os Estados Unidos provavelmente entrarão em recessão no próximo ano, enquanto 65% avaliam que as políticas de Trump pioraram as condições econômicas do país.

Os entrevistados também demonstraram preocupação com impactos recentes sobre as finanças pessoais. Para 75%, a guerra com o Irã tem efeito negativo sobre sua situação financeira. Já 65% afirmam que tarifas mais altas sobre produtos estrangeiros prejudicam suas finanças.

Apesar do desgaste republicano em temas ligados ao custo de vida, o eleitorado segue dividido sobre qual partido teria melhor desempenho na condução da economia. Os democratas aparecem com 35% das preferências nessa área, contra 33% dos republicanos, enquanto 32% dizem não confiar em nenhum dos dois partidos.

Na disputa genérica para o Congresso, os democratas têm leve vantagem: 45% dos eleitores registrados afirmam que votariam em candidatos democratas, ante 42% que escolheriam republicanos.