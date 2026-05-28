EUA classifica PCC e CV como organizações terroristas

O governo dos Estados Unidos classificou nesta quinta-feira (28) como organizações terroristas os dois principais grupos criminosos do Brasil, o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), apesar da oposição de Brasília.

"O CV e o PCC são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil. Juntas, comandam milhares de integrantes e orquestraram ataques brutais contra policiais brasileiros, funcionários públicos e civis. Sua influência e suas redes ilícitas se estendem muito além das fronteiras do Brasil", declarou o secretário de Estado, Marco Rubio, em comunicado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia reiterado sua oposição a essa medida durante sua visita em Washington, há três semanas, ao seu par americano, Donald Trump.

O principal adversário eleitoral do petista para as eleições presidenciais de outubro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), manifestou-se, ao contrário, decididamente favorável à medida há apenas dois dias, após ser recebido de forma privada por Trump no Salão Oval.

Com a chegada de Trump à Casa Branca em janeiro de 2025, os Estados Unidos começaram a classificar como terroristas organizações criminosas como os cartéis mexicanos de Sinaloa e Jalisco Nueva Generación, além do grupo venezuelano Tren de Aragua.

Segundo Washington, essa designação permite ampliar todo tipo de operações - policiais, de inteligência e de contraterrorismo - contra os líderes dessas organizações e seus interesses em qualquer parte do mundo.

Enquanto países como Brasil e México demonstraram oposição a essa classificação, outras nações da América Latina se mostram favoráveis a seguir os passos de Trump, como Equador e Honduras.