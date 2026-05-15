EUA cancela envio de 4.000 soldados para a Polônia

Os Estados Undidos cancelaram o envio previsto de 4.000 soldados para a Polônia, confirmaram altos comandos do Exército nesta sexta-feira (15).

Washington reorganiza suas forças mobilizadas na Europa depois de anunciar que retiraria milhares de soldados da Alemanha.

O chefe do Comando Europeu dos Estados Unidos "recebeu as instruções da redução de forças", disse o general Christopher LaNeve, comandante interino do Exército, durante uma audiência no Congresso.

Alguns elementos da unidade já tinham sido enviados ao exterior e sua equipe estava em trânsito, segundo o general, que destacou que a ordem de cancelar o envio veio do gabinete do secretário da Defesa, Pete Hegseth.

No começo do mês, o Pentágono anunciou que os Estados Unidos retirariam 5.000 soldados da Alemanha.

O presidente americano, Donald Trump, ameaçou reduzir drasticamente o número de tropas americanas na Alemanha e em outros aliados europeus pela falta de apoio na guerra no Oriente Médio.

O ministro da Defesa polonês, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, sugeriu, nesta sexta-feira, que o cancelamento do envio poderia estar relacionado com a retirada de tropas da Alemanha.

"Se uma brigada diferente da inicialmente prevista for enviada para a Polônia - talvez a da Alemanha - e 5.000 soldados saírem da Alemanha para a Polônia (...), não haverá nenhuma mudança nas garantias de segurança", disse a jornalistas.