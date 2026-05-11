EUA: Câmara do Comércio diz que políticas da China ameaçam US$ 650 bilhões no G7

Um relatório publicado pela Câmara de Comércio dos EUA e elaborado pela empresa de pesquisa Rhodium Group, divulgado nesta segunda-feira, 11, aponta que as economias industriais avançadas enfrentam o "risco de erosão contínua" da competitividade na manufatura, principalmente em setores como o automotivo, o de máquinas e o químico, por conta da estratégia industrial da China.

De acordo com o documento, no total, até US$ 650 bilhões - o equivalente a cerca de 12% das exportações manufaturadas do G7 - poderiam estar diretamente expostos aos ganhos de participação de mercado da China até 2030, se continuarem no ritmo atual. O texto destaca que, com o tempo, isso pode desencadear efeitos mais amplos, incluindo queda nos investimentos, enfraquecimento dos ecossistemas de inovação e perda de capacidades industriais.

"As economias emergentes também enfrentam desafios, uma vez que a modernização contínua da China limita as oportunidades de ascender na cadeia de valor da manufatura. A crescente dependência das cadeias de suprimentos chinesas aumenta as vulnerabilidades estratégicas", detalha.