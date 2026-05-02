EUA aprovam vendas de US$ 8,6 bilhões em equipamentos militares para aliados do Oriente Médio

O Departamento de Estado dos EUA anunciou, nesta sexta-feira, que aprovou vendas de equipamentos militares no valor total de mais de US$ 8,6 bilhões para os aliados do Oriente Médio, incluindo Israel, Catar, Kuwait e Emirados Árabes Unidos.

Segundo o departamento, o governo israelense solicitou a compra de dez mil unidades completas do Sistema Avançado de Armas de Precisão, com as vendas totalizando cerca de US$ 992,4 milhões.

O secretário de Estado, Marco Rubio determinou e forneceu a justificativa de que existe uma emergência que requer a venda imediata dos artigos e serviços de defesa aos aliados no Oriente Médio, sendo do interesse da segurança nacional dos EUA e dispensando assim os requisitos de revisão do Congresso.

"Esta venda proposta contribuirá para a política externa e a segurança nacional dos EUA, ajudando a melhorar a segurança de parceiros regionais estratégicos", diz a agência em nota, sem citar diretamente o conflito com o Irã.