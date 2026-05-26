EUA anunciam ataque de 'autodefesa' contra alvos no sul do Irã

O Comando Central dos Estados Unidos informou nesta segunda-feira (25) ter realizado ataques de "autodefesa" no sul do Irã. Entre os alvos, estão plataformas de lançamento de mísseis e embarcações capazes de espalhar minas marítimas. Apesar da ofensiva, o presidente americano, Donald Trump, disse que as negociações de paz com o regime iraniano estão "prosseguindo bem".

Os ataques foram realizados "para proteger nossas tropas de ameaças colocadas pelas forças iranianas", disse o capitão Tim Hawkins, porta-voz do Comando Central dos EUA, em um comunicado. O oficial afirmou que os militares usaram força "moderada", já que há um cessar-fogo em vigor.

Hawkins não forneceu detalhes sobre os ataques e as supostas ameaças do Irã. Fonte: Associated Press.