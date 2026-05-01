EUA ampliam sanções para restringir comércio de petróleo do Irã com a China

Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira novas sanções para tentar interromper o comércio "ilícito" de petróleo do Irã, que Washington descreve como a principal fonte de receita do governo iraniano para financiar terrorismo e ações de desestabilização regional.

Em comunicado, o Departamento de Estado informou ter sancionado diversas entidades, um indivíduo e um navio envolvidos no comércio de petróleo bruto, derivados e produtos petroquímicos iranianos.

Entre os alvos está a Qingdao Haiye Oil Terminal Co., operadora de terminal de petróleo sediada na China, acusada de ter importado dezenas de milhões de barris de petróleo iraniano já sancionado desde o anúncio do Memorando Presidencial de Segurança Nacional 2. Segundo os EUA, a empresa teria facilitado o fluxo de bilhões de dólares para Teerã ao recorrer a esquemas sofisticados de evasão de sanções, incluindo o recebimento de cargas de embarcações que realizavam transferências ilegais de navio para navio com petroleiros sancionados. O governo americano também afirma que esses navios adotaram práticas enganosas de navegação, colocando em risco o comércio marítimo regular.

Mais cedo, o Departamento do Tesouro impôs sanções contra a infraestrutura financeira do Irã ao designar três casas de câmbio iranianas, pessoas ligadas a elas e empresas associadas, sob a alegação de que financiam atividades desestabilizadoras do regime. De acordo com Washington, essas casas de câmbio processam bilhões de dólares por ano e funcionam como intermediárias para converter a receita obtida com o petróleo em moeda utilizável pelo governo iraniano e por sua rede de aliados e grupos apoiados na região.