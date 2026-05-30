EUA ameaça retomar guerra com o Irã em meio a negociações estagnadas

Os Estados Unidos afirmaram neste sábado (30) que dispõem dos meios necessários para retomar a guerra com o Irã, e advertiram que um acordo de paz só será possível se suas "linhas vermelhas" forem respeitadas.

Washington e Teerã mantêm negociações indiretas há semanas para encerrar o conflito no Oriente Médio. Mas o resultado das conversas é incerto após os confrontos desta semana, os mais graves desde que uma trégua entrou em vigor em 8 de abril.

Fontes em Washington haviam mencionado, na quinta-feira, que as partes chegaram a um acordo-quadro que previa uma prorrogação de 60 dias do cessar-fogo, mas as negociações continuam em um impasse. Uma reunião de duas horas realizada na sexta-feira na Casa Branca não resultou em nenhum anúncio imediato.

"O Irã deve aceitar que nunca terá armas nucleares", escreveu o presidente Donald Trump em sua rede, Truth Social, na sexta-feira. O mandatário também exigiu que as reservas de urânio altamente enriquecido da república islâmica sejam "DESTRUÍDAS".

Os Estados Unidos e Israel, cujo ataque conjunto de 28 de fevereiro contra o território iraniano desencadeou a guerra, acusam o Irã de querer se dotar da arma nuclear, o que o país nega.

Teerã insiste em tratar da questão nuclear após a assinatura do protocolo de acordo atualmente em discussão.

- Abrir o Estreito de Ormuz "imediatamente" -

Outro ponto de atrito é o Estreito de Ormuz, uma rota fundamental para o comércio mundial de hidrocarbonetos pela qual, segundo organismos internacionais, transita cerca de 20% do abastecimento, e que o Irã mantém praticamente bloqueada desde o início da guerra.

"Deve ser aberto imediatamente", e Teerã deve se comprometer a desminá-lo, afirmou Trump na sexta-feira. Seu governo impõe, por sua vez, um bloqueio aos portos do Irã.

Segundo marinheiros iranianos citados pela agência de notícias Tasnim, os Estados Unidos continuam impedindo a circulação de navios comerciais do Irã.

Na noite de sexta-feira, um funcionário da Casa Branca indicou à AFP que "o presidente Trump só fará um acordo que seja bom para os Estados Unidos e respeite suas linhas vermelhas".

Em resposta ao republicano, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, assegurou que "as trocas de mensagens continuam" com os EUA.

Também defendeu "a situação especial" de Ormuz, devido à sua localização geográfica em águas territoriais do Irã e de Omã.

Por este motivo, o parlamentar iraniano Alireza Salimi declarou à agência de notícias Isna que apenas Irã e Omã estão "autorizados a decidir" sobre sua gestão.

Neste contexto, o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, advertiu neste sábado, que os Estados Unidos são "mais do que capazes" de retomar as hostilidades contra o Irã "se for necessário".

"Nossas reservas são mais do que adequadas para isso, tanto lá quanto em todo o mundo, devido à forma como equilibramos munições de alta precisão e mais abundantes", afirmou o chefe do Pentágono durante o Diálogo Shangri-La, a principal cúpula de segurança da Ásia.