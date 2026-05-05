EUA alerta Irã que qualquer ataque a navios comerciais provocará uma resposta 'devastadora'

Os Estados Unidos "não buscam um conflito" no Estreito de Ormuz, onde sua Marinha iniciou uma operação para garantir a livre navegação comercial, mas qualquer ataque iraniano provocará uma resposta "devastadora", declarou o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, nesta terça-feira (5).

"Não estamos buscando um conflito. Mas também não podemos permitir que o Irã bloqueie países inocentes e suas mercadorias em uma via navegável internacional", disse Hegseth em uma coletiva de imprensa.

"Se atacarem tropas americanas ou embarcações comerciais inocentes, enfrentarão um poder de fogo americano esmagador e devastador", declarou ele.

O cessar-fogo declarado em 8 de abril permanece em vigor, afirmou o chefe do Pentágono, que insistiu em separar os ataques contra o Irã desta operação naval.

No entanto, as Forças Armadas estão prontas para retomar as hostilidades se receberem ordens, acrescentou o comandante do Estado-Maior conjunto, general Dan Caine.

"Nenhum adversário deve confundir nossa atual contenção com falta de determinação", disse o general aos repórteres.