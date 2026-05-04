EUA afirmam ter afundado seis embarcações iranianas no Estreito de Ormuz

O almirante-chefe do Comando Central dos Estados Unidos, Brad Cooper, afirmou nesta segunda-feira, 4, que helicópteros militares norte-americanos afundaram seis pequenas embarcações iranianas que tinham como alvo navios civis no Estreito de Ormuz. É o mais recente teste ao cessar-fogo entre o Irã e os EUA.

O Irã lançou vários mísseis de cruzeiro, drones e pequenas embarcações contra navios que as Forças Armadas dos EUA estão protegendo, disse um alto comandante.

Cooper afirmou durante uma coletiva de imprensa que "todas e cada uma" das ameaças foram neutralizadas. Ele afirmou ainda que as Forças Armadas dos EUA conseguiram abrir um corredor no Estreito de Ormuz livre de minas iranianas, em um esforço para permitir que embarcações comerciais transitem pela estreita via.

Segundo Cooper, as Forças Armadas dos EUA também estabeleceram um "escudo defensivo" que inclui helicópteros e caças americanos para proteger os cargueiros que saem do estreito.

Em sua conversa com repórteres, Cooper se recusou a dizer se o cessar-fogo entre o Irã e os EUA havia terminado ou não, mas disse que foi o Irã que "iniciou o comportamento agressivo" no Estreito de Ormuz nesta segunda-feira.

Segundo ele, os EUA estão atuando como uma força defensiva "para oferecer uma proteção muito clara à navegação comercial, permitindo que os navios saiam do Golfo Árabe". "É nisso que estamos focados", disse Cooper. "O que vimos esta manhã foi o Irã iniciando comportamentos agressivos. Vamos simplesmente responder a isso".

*Com informações da Associated Press.